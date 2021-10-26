Turkovac'ta faz-3 çalışmaları sürüyor

Ayşin Kılınç Toker, "Aşısız vatandaşlarımızda ciddi yoğun bakım takibi ve vefatlar söz konusu" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesinde yerli korona virüs aşısı Turkovac'ın faz-3 çalışması kapsamında hatırlatma dozu uygulanmaya devam ediyor. Aşılama çalışmaları hakkında konuşan Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Kayseri Şehir Hastanesinde şu an itibari ile Turkovac ile alakalı 2 farklı faz-3 çalışması yürütüyoruz. Bunlardan ilki Ağustos ayında başlamıştı. Hiç aşı olmamış, covid geçirmemiş kişilere direkt Turkovac ile aşılanma şansı veriyoruz. Bir diğeri ise yakın dönemde başladığımız ve 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilerde 3. doz hatırlatma faz-3 çalışması. Burada da yine kişilerin daha önce hiç covid-19 enfeksiyonu geçirmemiş olması gerekiyor. Bu noktada kişiler bize e-nabız üzerinden ya da sabit hatlar üzerinden ulaşabiliyorlar. Burada da kişilerin 18-60 yaş aralığında ve ek hastalığı olmayan sağlıklı bireyler olması şeklinde biz hastalarımızı kabul ediyoruz ifadelerini kullandı.

Vatandaşların gönüllü olması konusunda çağrıda bulunan Toker, "Bu dönemde Turkovac için faz-3 çalışmaları ne kadar kısa sonuçlanırsa ki bu da belirli bir sayıda gönüllüde denenmesi anlamına geliyor. O zaman seri üretime geçmesi, Türkiye'de daha yaygın kullanılması anlamında, acil kullanım onayının anında alınması anlamına geliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan isteğimiz de bu şekilde. Gönüllü sayımızı ne kadar hızlı şekilde tamamlarsak, aşıyı seri bir şekilde üretip kullanıma geçeceğiz” dedi.

Hastanede yatan aşısız vatandaşlarda ciddi yoğun bakım takibi ve vefatlar söz konusu olduğunu kaydeden Toker, "Bu dönemde yaz ayından sonraki aşılamaların bir miktar artmasıyla vaka sayılarımız daha ılımlı seyrediyor ama maalesef hala yüksek sayılarda yatış ve aşısız vatandaşlarımızda ciddi yoğun bakım takibi ve vefatlar söz konusu. O yüzden biz her seferinde tüm hastalarda gördüğümüz durumu vurguluyoruz, aşılanmak. Herhangi bir aşı ile hem de. Bu Turkovac için tabii ki gönüllülük esaslı ama kişilerin mutlaka aşılanmaları gerekiyor" diye konuştu.