TÜRKSOY'DAN Başkan Cabbar'a ziyaret

Dr. Düsen Kaseinov İdari, Mali ve Hukuki İşler Dairesi Başkanı Sancar Mülazımoğlu ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Develi Belediyesi'nin kültürel etkinliklerine her daim TÜRKSOY'un destekte bulunduğunu belirten Cabbar , “Ata topraklarımızla ünsiyet kurmamıza ve oraların kültür zenginliğini bizlerle buluşturan TÜRKSOY önemli bir misyonu icra etmektedir. İnşallah pandemi sürecinin sağlıkla atlatılmasının ardından TÜRKSOY'umuzla birbirinden güzel etkinlikleri hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Her programda Develi'de çok güzel ev sahipliği ile karşılandıklarını belirten TÜRKSOY Genel Sekreteri Keseinov “Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyorum. İnşallah daha güzel programlarda görüşmek için pandemi sürecinin sağlık ve afiyet içerisinde atlatabilmeyi diliyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Cabbar, heyete Türk Bayrağı hediye ederken, TÜRKSOY Genel Sekreteri Keseinov da, son dönemde Türk Dünyasını tanıtmak için basılan kitap, dergi ve TÜRKSOY tabağı takdim etti.