Turkuaz Seramik Ar-Ge Merkezi 1 yaşında

Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından Turkuaz Seramik A.Ş.'nin Ar-Ge Merkezi, ticarileşmeyi başaran özgün ve başarılı çalışmalarıyla 1 yılını doldurdu.

Sağlık gereçleri pazarına özel ürünler üreten ve 60'dan fazla ülkeye dünya standartlarında üretime yapan Turkuaz Seramik A.Ş., yaptığı üretimi Ar-Ge, tasarım ve innovasyon faaliyetleriyle destekliyor. Ülkeye fayda sağlayacak yüksek katma değerli ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi stratejisini benimseyen firma, 9 Ocak 2018 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 776. Arge Merkezi belgesini alarak Ar-Ge, tasarım ve inovasyon alanlarındaki faaliyetlerindeki çıtayı yükseltmeyi başardı.

Geçen bir senelik süreçte seramik, polimer, kompozit, geri dönüşüm, makine imalatı ve endüstri 4.0 uygulamaları gibi yüksek teknoloji seviyeli 10'un üzerinde projeyi başarılı bir şekilde bitiren firma, bu projeler uluslararası konferanslarda 4 bildiri ile akademik dünyada da temsil edildi. Ayrıca firma, vitrifiye sektörüne yönelik özgün ürün tasarım ve geliştirme faaliyetleri de yapan Ar-Ge Merkezinde ortaya çıkan yeni tasarımlar için tasarım tescilleri de yaptırdı. 1 yıl gibi kısa zamanda yoğun Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri içerisine giren Merkez, çalışmalarının sonucunda ticarileştirmeyi başardığı özgün tasarımlı ve mat sırlı lavabonun, Dubai ve Almanya'ya ihracatı gerçekleştirdi.

Yetkinliğini daha da arttırmak için laboratuvar ve cihaz altyapısını güçlendirme yanında nitelikli araştırmacı istihdam oranını yükselten Turkuaz Ar-Ge Merkezi, yeni yılla birlikte yeni tasarım ve projeler ile ekosistemini genişletmeyi hedefliyor.