Turkuaz Seramik OSB teknik Koleji erteleme maçında mağlup oldu

Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde oynadığı erteleme maçında Merinosspor'a 3-0 mağlup oldu.

Ligin 3. Haftasında oynanması gerekirken Merinos takımın çıkan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün Kayseri'de oynandı. OSB Teknik Koleji Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk takım setlerde 16-25, 19-25 ve 22-25 üstünlük sağlayarak salondan galibiyet ile ayrıldı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, karşılaşmaya bugün hayatını kaybeden OSB Teknik Koleji Müdür Yardımcısı Ahmet Evrenselz için açtıkları taziye pankartı ile çıktı.