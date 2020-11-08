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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde kazandı

Sigorta Shop Kadınlar 1.

Voleybol Ligi'nde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde konuk ettiği Generali Sigorta Sakarya Voleybol'u 3-1 mağlup etti.


Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, toplamda 130 dakika süren zorlu karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı. Rakibine karşı ilk sette oldukça zorlanan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, 38 dakika süren 1.seti 29-27 kazandı. İkinci seti 25-20 kaybeden OSB, üçüncü setten itibaren oyuna ağırlığını koydu. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, karşılaşmada 33 dakika süren zorlu 3.seti 27-25 kazanmasını bildi. 4.sete de rahat çıkan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, rakibine maçı 5.sete taşıma imkanı vermedi. 30 dakika süren son sette rakibine 25-20 üstünlük kuran Kayseri ekibi karşılaşmayı da 3-1 kazanarak ligdeki ikinci galibiyete imzasını attı.

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