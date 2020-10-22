Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, Merinos'a hazır

Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, ligin 3. hafta maçında maçında Merinos'u konuk edecek.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda yer alan Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, ligin üçüncü haftasında kendi evinde Merinos'u konuk edecek. Pazar günü OSB Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. Ligin ikinci haftasında oynaması gereken Numune Gençlik karşılaşması ileri bir tarihe ertelenen Kayseri temsilcisi ilk hafta maçında ise Bolu Belediyespor'a mağlup olmuştu. Bu sezon yükseldiği ligde genç bir kadro ile mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nde Antrenör Harun Şahin, genç oyuncularına güvendiğini ve ligde iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi.