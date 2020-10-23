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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nin Merinos ile oynayacağı maç ertelendi

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Ligi'nde oynanması gereken Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji-Merinos karşılaşması Merinos ekibinde 4 pozitif vaka olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nin bu sezon ikinci kez maçı rakipte çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelendi. . Pazar günü OSB Spor Salonu'nda saat 13.00'da başlaması planlanan üçüncü hafta karşılaşması Merinos ekibinde çıkan 4 pozitif vaka nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme ile ilgili federasyon kararının kulübe ulaştığı öğrenildi. Ligin ilk haftasında Bol Belediyespor'a mağlup olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nin ikinci haftada oynaması gereken Numune Gençlik karşılaşması da rakipte çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelenmişti. Böylece Kayseri ekibinin üst üste ikinci hafta da maçı ertelenmiş oldu.

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