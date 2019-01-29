Turkuaz Seramik, Turqualıty Marka Destek Programına Dahil Oldu

Türkiye'nin önde gelen Vitrifiye üreticilerinden Turkuaz Seramik, Turquality Marka Destek Programına dahil oldu.

Çeyrek asrı aşan bir süredir seramik sağlık gereçleri alanında öncü bir rol üstlenen Turkuaz Seramik Türkiye'nin en büyük kapasitelerinden birine sahip olmakla birlikte, ürün tasarımından satış sonrası servis hizmetlerine kadar üretimin her aşamasında Toplam Kalite Yönetimi prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterilerine etajerli ve ayaklı lavabolardan, tezgah üstü ve tezgah altı lavabolara, duvara sıfır klozetlerden asma klozetlere ve seramik aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürün sunmaktadır.

Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya Ticaret Bakanlığı Turquality Marka Destek programına dahil olunmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Ulusal ve Uluslararası ticarette daha fazla katma değer ve daha fazla Pazar payı anlamına gelen güçlü markalaşma hamlemizle, global bir marka olma çalışmalarının yanında olumlu bir Türk Malı imajına da katkı sağlayacağız. Özellikle yurt dışı piyasalarda ihracat rakamını arttırmakla birlikte markalaşma hedefimizi sadece tasarım, kalite, işlevsellik ve yeniliklerle değil, Sanayi Bakanlığı Tescilli Ar-Ge Merkezimizin bilimsel yayınları, patentleri ve fikri mülkiyet konularında sektöre yapacakları katkılarla da desteklemeyi hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Özkaya, “Yaptıkları çalışmalar ile çok kısa zaman içerisinde Turquality Marka Destek programına dahil olmamızı sağlayan tüm Turkuaz Seramik çalışanlarına ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen paydaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Turkuaz Seramik

1994 yılında kurulan Turkuaz Seramik, sürekli gelişen teknolojisi ve geliştirdiği yenilikçi ürünler ile Seramik Sağlık Gereçleri sektöründe hizmet vermektedir. Değişimlerin çok hızlı yaşandığı günümüzde çevreye ve doğal kaynaklara saygılı üretim anlayışı ile gelecek nesillere karşı sorumluluğunu yerine getirmeyi amaç edinen Turkuaz Seramik, doğaya duyduğu saygıyı insana duyduğu saygı ile birleştirerek faaliyetlerine devam etmektedir. Çeyrek asırda sınırlarının ötesine geçerek dünya pazarının önemli oyuncusu konumuna gelen Turkuaz Seramik, içerisinde lavabolardan klozetlere, pisuarlardan armatürlere kadar birçok ürünü gün geçtikçe daha kaliteli ve daha estetik üreterek tüketiciye sunmaktadır. Hayatın her alanında kalite anlayışı ilkesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Turkuaz Seramik, hem yurtiçinde hem de yurt dışında 60 ülkede binlerce satış noktasıyla çalışmalarına devam etmektedir.