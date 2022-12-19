Turkuaz Seramik'in yeni fabrikası açıldı

Kayseri'de faaliyet gösteren Turkuaz Seramik'in yeni fabrikasının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, istihdam sağlamak için daha çok çalışacaklarını söyleyerek, “Gelecek sene ihracat hedefimiz 30 milyon dolar” dedi.

Fabrikanın açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, protokol üyeleri ve fabrika personelleri katıldı.

Yapılan fabrikaya yaklaşık 380 milyon TL yatırım yaptıklarını ve gelecek dönemde de 10 milyon dolarlık yatırım planları olduğunu söyleyen Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, “Biz Turkuaz Seramik olarak Kayseri OSB ve İncesu OSB'de faaliyet gösteren bir firmayız. 1993-1994 yılları içerisinde faaliyete geçtik. Her kriz döneminde bir yatırım yaptık. Pandemi döneminde de burada açılışını yapacağımız tesisi kurduk. Yaklaşık buraya 20 milyon dolar civarında yani bugünün değeriyle yaklaşık 380 milyon TL civarında para harcadık. İlave 200 kişiye daha istihdam sağlayacağız burada. Cumhurbaşkanımızın verdiği Türkiye Yüzyılı projesi ile yatırımlarımıza devam edeceğiz. İnşallah 2023'de de önümüzde programladığımız bir 10 milyon dolarlık otomasyon ve robotik sistemlerle ilgili yatırım programımız var. İnşallah yatırımlarımıza da 2023 yılında devam edeceğiz. Ben herkese öncelikle teşekkür ediyorum, bizlere şeref verdiniz, onur verdiniz. Bizler de çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz, vatan, millet sevdamız her şeyin üzerindedir. Çalışacağız, kazanacağız ve istihdam sağlayacağız” dedi.

Özkaya, global krize rağmen geçen yılki ihracatlarını geçtiklerini söyleyerek, “1993 yılında kurulduğumuzda yaklaşık 15 kişiyle 12-13 çeşit mal üretimiyle faaliyet gösteriyorduk ama 2022'ye geldiğimiz zaman 250 ürün çeşidiyle bin 300 kişiye istihdam sağlıyoruz. 1994 yılında küçük bir ihracat yaptık ama şu anda pandemiye rağmen global krize rağmen geçen seneki ihracat rakamımızı bu yıl geçtik. İnşallah gelecek yıl 30 milyon dolar ihracat düşünüyoruz. Geldiğimiz noktada da 24 milyon dolardayız” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyona uygun olarak bütün planlamalarımızı yapıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Bizim tek hedefimiz bu, hamdolsun Türkiye çıkıp o alanlara odaklanarak da güzel işler başarıyor. Biz 2002'de 37 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'yi devralmıştık, bugün 12 aylık ihracatımız 253 milyar dolar. Bizim petrolümüz, doğalgazımız yok. Topraktan çıkarıp bunları satmıyoruz, biz ancak üreterek ihraç edebiliyoruz. Seramik sektörü de bu manada gözbebeği sektörlerimizden bir tanesi. Allah bol, bereketli ve hayırlı kazançlar nasip etsin” dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri fabrikayı gezerek, ürünler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.