İhlas Haber Ajansı

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Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi

Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş anısına ‘Ezgilerle Anadolu’ etkinliği kapsamında konser düzenlendi.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş anısına ‘Ezgilerle Anadolu' etkinliği kapsamında konser düzenlendi. Konserde sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray, türküleriyle vatandaşların kulağının pasını sildi.


Talas Paraşüt İndirme Alanında gerçekleşen konsere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve vatandaşlar katıldı. Sanatçı İsmail Altunsaray Neşet Ertaş eserlerini ve sevilen halk türkülerini seslendirirken, konser alanındaki vatandaşlar da oynayarak ve alkışlayarak türkülere eşlik etti.

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