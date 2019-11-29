TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: "Yıpranmanın emekliliğe veya özlük hakkımızda en azından eczane kalfası kadar bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyoruz"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Gerçekten yıpranıyoruz. Bu yıpranmanın da emekliliğe veya sosyal güvencede, özlük hakkımızda bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyoruz. En azından eczane kalfası kadar bir karşılığının olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 'E-Belge/E-Defter Uygulamaları konulu seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerin açılışında konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, oda çalışmaları hakkında bilgiler vererek TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Seminere katılan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise greve geldiklerinden itibaren yapılan faaliyetler hakkında oda üyelerini bilgilendirdi. Kartaloğlu; “SGK'ya verilen bildirgeler konusunda Maliye Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapıldı. Bunun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da yapılması gerekiyor. Bu çerçevede SGK nezdinde girişimlerde bulunduk. Yönetmelik değişikliği yapılması gerekiyor. Yönetmelik hazırlandı, bakanın imzasında beklemekte şuan. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili gelişme gözlemleyeceğiz. E-dönüşüm süreci yaşamaktayız. Bunun temel uygulayıcıları bizler değiliz. E-Arşiv fatura 5 bin TL'nin üzerinde kdv dahil tutar olursa E-Arşiv olarak düzenlenmek zorunda, yaklaşık 1 ay sonra. Çok sıkıntılı bir süreç başlıyor, bu bizim sorunumuz değil. Faturasını, sevk irsaliyesini düzenlemek zorunda değiliz, düzenlememeliyiz de. O belgenin gerçekliği ile ilgili bir sıkıntı olursa suça iştirak anlamında ciddi sorumluluklarla karşılaşabiliriz. Bu anlamda bu bizim işimiz değil, eğer bu ertelenecekse biz bununla mücadele etmemeliyiz. Biz kendi meslektaşlarımızın sorunlarıyla mücadele etmeliyiz" dedi.

"Yıpranmanın emeklilik ve özlük hakkımızda karşılığı olması gerekiyor"

Mali müşavirlerin yıprandığını ve bu yıpranmanın emeklilik ve özlük haklarda da karşılığının olması gerektiğini dile getiren TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu; "Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde girişimlerde bulunduk. 18 konuyla ilgili talebimiz oldu. Kanun değişikliği gerektirenler, gerektirmeyenler var SGK nezdinde. Bunlarla ilgili olumlu sonuçlar alacağız. Örneğin İŞKUR'a aylık işgücü çizelgesi verilmekteydi. Bunun kaldırılması ile ilgili girişimimiz oldu. Bu konuda sonuç alacağız, aylık işgücü çizelgeleri kaldırılacak. Mali müşavirler ofislerinde denetimler yapıldığına şahit olduk, bunlara karşı çıktık. Kayıt dışı istihdamla mücadele edilecekse başlanacak pek çok sektör var, gelinmesi gereken en son yer mali müşavirler ofisleri olması gerekiyor. Temel olarak istediğimiz bir şey var. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Bir eczane kalfasının bile emeklilikle ilgili yıpranma payı hakkı var. Devletin tüm politikalarını, uygulamalarını hayata geçirenler mali müşavirler aslında. Bizler kamunun uygulayıcılarıyız. Bu anlamda da gerçekten yıpranıyoruz. Bu yıpranmanın da emekliliğe veya sosyal güvencede, özlük hakkımızda bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyoruz. En azından eczane kalfası kadar bir karşılığının olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.