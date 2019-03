TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Kayseri'yi turizmde zirveye taşımak için her şeyi yapacağız"

Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş;

Bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kayseri'nin turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için çalışacaklarını ifade ederek; "Doğa, kültür, sağlık, inanç, gastronomi açısından eşsiz değerlere sahip Kayseri'nin turizmden hak ettiği payı almasının zamanı geldi. Dünya turizmi her yıl yüzde 6 civarında büyüme gösteriyor. Ülkemiz ise yüzde20'nin üzerinde bir büyümeye sahip. 2019 yılında da aynı hızla büyümeyi hedefliyoruz. 50 milyon turist, 40 milyar dolar döviz beklentisi olan bir sektörden bahsediyoruz. Sektörümüz gerçekten ülkemiz ekonomisi için çok önemli, 2018'de ticari açığın yüzde 5'ini kapatan bir sektör. Türkiye'nin dünyada rekabet açısından bakıldığında en güçlü sektör olduğunu iddia ediyoruz. Türkiye'de hiçbir sektör turizm kadar dünyada rekabete açık değil. Biz, çok kısa sürede cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler çerçevesinde 2023'ten çok daha önce o hedefleri yakalayacağımız sektör olarak inanıyoruz. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği olarak bu güzel şehri en iyi şekilde tanıtmak, anlatmak ve pazarlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu muhteşem şehri zirveye taşımak için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da kentin çok fazla zenginliği olduğunu ancak istenilen şekilde pazarlanamadığını kaydederek; “Kayseri, 6 bin yıllık geçmişi olan kadim bir şehir. Kuzey'in Güney'e, Doğu'nun Batı'ya yollarının kesiştiği, Türkiye'nin omurgasını temsil eden İç Anadolu Bölgesi'nin tam ortasında olan kadim bir şehir. Şehrimiz; 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi, 90 yıllık da üretim tecrübesiyle anılmakta ama aynı zamanda turizm olarak da çok fazla zenginliğimizin olduğunun da farkındayız. Ama maalesef bunu istediğimiz şekilde pazarlayıp şehrimizin ekonomisine katkı alamıyoruz. Son yıllarda özellikle Erciyes Master Planı'nın yapılmasıyla inşallah önümüzdeki dönem içerisinde de turizmden istediğimiz payı alacağız. Tabi, TÜRSAB'dan da arzu ettiğimiz seyahat acentelerinin portföylerinde Kayseri'ye biraz daha fazla yer vermeleri. Bizler de Kayseri Ticaret Odası olarak elimizden gelen ne varsa, şehrimizin turizmden faydalanabilmesi için her türlü aksiyonu almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik da şehrin ekonomisini güçlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek; “Biz kanunlarda yazan işlerimizi hiç aksatmadan hem de en iyisini yapmaya gayret ettik. Yollar, bulvarlar, yeşil alan çalışmaları, altyapı, üst yapı hepsini yaptık. Bir başka görevimiz daha olduğunu biliyoruz. Bu şehrin ekonomisini büyütmek de bizim görevimiz. Onun için kendimize birkaç ana başlık belirledik, bunları da görevde kaldığımız süre içerisinde yapmaya gayret ettik. Sucuğumuz, pastırmamız, yöresel yemeklerimiz gerçekten Türkiye'de nam salmış vaziyette. Bunu da iyi değerlendirmemiz lazım. Bunların hepsinin yanında gönlü de zengin bir şehir Kayseri. İnsanıyla, hayırseverleriyle bu şehirde hep birlikte tanıtarak, ekonomimizi büyüterek şehrin hayatını daha da güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğiz. Hep birlikte çalışacağız inşallah" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş tanıtımın önemine değinerek yaptığı konuşmasında; “Kaniş-Karum'u bir toprak yığını olarak biliriz. Ama o toprak yığınının hikayesini hikayeleştirebilmemiz gerekir. Kabullenebilen, Türkiye'ye tanıtan insanlara ihtiyacımız var. Bunu hep beraber yapmamız gerekir. Türkiye'deki güzellikleri anlatabilirseniz buraya gelenlerin çok büyük etkisi olur. Kapadokya'nın başlangıcı olan Kayseri'nin Kapadokya'ya gelen turistlerden aldığı payın yüzde 1'lerle ifade edilebilecek bir noktada. Kaniş-Karum'u anlatabilmek çok önemli. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinin tanıtımı konusunda sizlere, bizlere çok önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.

Vali Şehmus Günaydın da turizmin önemine değindiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Çalıştığım yerlerde turizme çok ilgi ve alaka gösterdim. Şunu çok rahat ifade edeyim ki; ülkemizde gerek istihdama gerekse cari açığa çok olumlu katkıları olan turizm sektörünü çok ileri noktalara taşımak zorundayız. Bunun yolu da tanıtımdan geçiyor. Çok iyi ve kaliteli ürüne sahip olabilirsiniz, ama bunu tanıtmadıktan, ekonomik değer haline getirmedikten sonra bize hiçbir faydası olmaz. Ticaretin anayasasının yazıldığı bölgede yaşıyoruz. 6 bin yıl önce bu bölgede ticaretin kuralları konulmuş, anayasası yazılmış ama Göbekli Tepe kadar olmasa da çok önemli bir değer olan Kültepe'yi şuana kadar yeterli ölçüde tanıttığımızı düşünmüyorum. İnşallah bölgeyi bütün olarak ele alarak turizmden daha fazla pay alacağımızı düşünüyorum. Bunun bütün altyapısı hazır. İlimizde kış turizmi çok önemli bir noktaya geldi. Bu tanıtımla oluyor. bu sene hedeflediğimiz rakam 8 binlerde iken 15 bine yaklaşmış. İnşallah önümüzdeki sene 25-30 binleri buluruz. Sayı arttıkça da birçok sektör ve esnafımız bundan fayda görecektir.