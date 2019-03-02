TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan Çelik'i ziyaret etti

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve TÜRSAB Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Kayseri turizminin daha fazla gelişmesi için destek mesajları verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yöneticilerle bir süre görüştü. Görüşmede Kayseri turizmi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, TÜRSAB'ın daha fazla destek vermesini istedi. Başta Erciyes olmak üzere Kayseri'nin değerlerinin tanıtılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Son iki yılda Erciyes'in tanıtımına yönelik çalışmalarımız geçen seneye göre kayakçı sayısında iki misli artış sağladı. Otellerimiz kış boyunca hiç boş kalmadı. Kayseri, ülkemizdeki turizmin çeşitlendirilmesi için iyi bir kaynak. Kış turizmi, doğa turizmi ve kültür turizmi burada. İnşallah TÜRSAB'In destekleriyle çok daha iyi noktalara geleceğiz” dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Kayseri'nin sadece kayak turizmiyle değil başta gastronomisi olmak üzere farklı değerleriyle de önemli bir şehir olduğunu belirtti. Bu değerlerin ön plana çıkarılması için daha fazla tanıtım ve daha fazla farkındalık oluşturmak gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, “Bu sebeple fırsat buldukça Kayseri'ye geliyoruz. Seyahat acentelerimizi burada toplayıp daha fazla neler yapılabiliri ele alıyoruz. Bizler Kayseri'yi çok seviyoruz” diye konuştu.

Firuz Bağlıkaya ayrıca Kayseri'nin uçak bağlantılarının da çok iyi olduğunu vurgulayarak, yabancı turiste de ağırlık vermemiz gerektiğini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, gösterdikleri gayretle Rusya, Polonya ve Ukrayna'dan her hafta charter seferleri ile turistlerin Kayseri'ye gelmesini sağladıklarını ve turizm acentesi gibi Kayseri'nin tanıtımı için çalıştıklarını kaydetti.