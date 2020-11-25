İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, ERÜ'yü Ziyaret Etti

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof.

Dr. Erhan Akdoğan, Erciyes Üniversitesi'ni (ERÜ) ziyaret ederek, ERÜ'de TÜSEB desteği ile yürütülen aşı çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler aldı.


TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, ilk olarak ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan'a teşekkür etti. Rektörlük ziyaretinin ardından TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile birlikte İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.


TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ziyaretlerinde Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından TÜSEB desteği ile geliştirilen ve faz çalışmalarına İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde devam edilen Covid-19 aşı adayı başta olmak üzere, araştırma merkezlerinde yürütülen diğer projeler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.