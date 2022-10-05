Tütün tespit köpeği 'Yolcu', sigara kaçakçılarını engelledi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, çay ve tutun tespit köpeği Yolcu'nun tepkileri üzerine 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri - Malatya karayolu üzerinde yol emniyet ve arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekiplerle beraber bulunan Yolcu isimli çay ve tutun tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine 2 çekicide arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 ayrı çekicide toplam 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.