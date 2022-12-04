İhlas Haber Ajansı

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Tuvalete sıkışan kedi kurtarıldı

Kayseri’nin Sarız ilçesindeki bir okulda tuvalete sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Sarız ilçesindeki bir okulda tuvalete sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan bir yatılı okuldaki öğrenci ve öğretmenler yetkililere, tuvalette bir kedinin sıkıştığı ihbarını verdi. İhbarın ardından okula gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlıklı olan kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı.

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