Tuz kullanımının azlığı da çokluğu da sağlığı bozuyor

Dr. Ergün Seyfeli, tuz kullanımı hakkında bilgiler vererek, “Tuz, insanoğlunun en önemli minerallerinden ve besin maddelerinden bir tanesidir. Bunun azlığı ya da fazlalığı başta beyin ve kalp olmak üzere çok olumsuz neticelerle sonuçlanabilir” dedi.

Dr. Ergün Seyfeli, tuzun insanoğlunun en önemli mineral ve besin maddesi olduğunu söyledi. Tuz kullanımının azlığının da, çokluğunun da insan sağlığını bozduğunu kaydeden Seyfeli, “Bu tedavi edilmediğinde beyinde kalıcı hasarlara, koma hatta ölüme kadar gidebilir. Kardiyolojik açıdan baktığımızda tuzun en önemli yan etkilerinden bir tanesi özellikle hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi hastalarda son derece olumsuz ve ölüme kadar giden tehlikeli yan etkilerde karşılaşabiliriz. Tuz alımı fazlalaştığında özellikle hipertansiyon hastalarında tansiyon değerlerinin bozulduğunu, kontrolünün zorlaştığını ve buna bağlı olarak da daha fazla ilaç kullandıklarını görmekteyiz. Yine kontrolsüz tansiyonun neden olduğu böbrek yetmezliği, kalp krizi ve beyin felci gibi hayatı olumsuz etkileyen bir takım komplikasyonlara sahip olabiliriz. Özellikle kalp yetmezliği hastalarında tuz alımının artırıldığında kalp yetmezliklerinin arttığını, vücutlarında tuz ve su tutumunun artmasında bağlı ödemlerin olduğu, bu sebeple hastaneye yatışların arttığını görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Günlük 6 gram tuz kullanılmalı

İnsanların günde 6 gram tuz kullanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Seyfeli, “Günlük 6 gram tuz tüketimi önerilmektedir. Buda yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz tüketimi demektir. Türkiye'de yapılan çalışmada maalesef ülkemizde tuz tüketiminin bu belirlenen orandan 2-3 kat daha fazla olduğunu görmekteyiz. Burada beslenmenin çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle tütsülenmiş gıdalar da ve hazır gıdalarda tuzun çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu gıdaları tüketen insanlarda hipertansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Yapılan çalışmalarda tuz tüketiminin erkeklerde ve şişmanlarda daha fazla olduğu görülmektedir” diye konuştu.