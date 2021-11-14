TVF Erkekler 1. Lig 6. Hafta

Develi Belediyespor ligin 6.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta Dürüme TED Ankara Kolejliler takımını 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı rakibi Dürüme TED Ankara Kolejlileri 3-0 mağlup ederek grupta üst üste dördüncü galibiyetini aldı. 16 puana ulaşan Develi Beeldiyespor ikinci sıraya yerleşti.
Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu
Hakemler: Yasin İlhan, Erken Yıldırım
Dürüme TED Ankara Kolejliler: Mert Sönmezgül, Bahadır Morgil, Sabit Karaağaç, Hasan Hüseyin Mermer, Burak Seçilmiş, Rahmi Çağlar Aksoy, Burak Sağlam, Zafer er, Cihan Kırıcı, Alp Kayra Aydın, Mahircan Tosun
Develi Belediyespor: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatin Ürün, Bünyamin Aslan, Aleksandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Oktay Tetik, Çağatay Durmuş
Setler:
1.Set: 21-25 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set: 23-25 (Develi Belediyespor lehine)
3.Set: 20-25 (Develi Belediyespor lehine)