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TVF Erkekler 1. Lig 6.Hafta

Melikgazi Belediyespor ligin 6.

haftasında evinde Haliliye Belediyespor'u 3-2 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 6.haftasında konuk ettiği rakibi Haliliye Belediyespor'u zorlu geçen müsabaka sonunda 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.


Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Eser Türkoğlu, Ömer Acıcı


Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, Mustafa Sızlağ, Mehmet Can Ağırbaş, Burak Enes Aktürk, Berke Tan, Emincan Kocabaş, Ömer Yusuf, Yusuf Olgun, Muhammed Balamir, İsmajli Shkeqın, Can Kurtuluş gümüş, Abdullah Belik


Haliliye Belediyespor: Tunahan Yıldız, Yiğit Korkut, Mert Mete Üstoğlu, Aziz Demir, Hakan Kemerli, Görkmen Can Gündüz, Enes Tuncer, Okan Savaş, Alparslan Koç


Setler:


1.Set: 22-25 (Haliliye Belediyespor lehine)


2.Set:25-22 (Melikgazi Belediyespor lehine)


3.Set: 18-25 (Haliliye Belediyespor lehine)


4.Set: 25-19 (Melikgazi Belediyespor lehine)


5.Set: 17-15 (Melikgazi Belediyespor lehine)

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