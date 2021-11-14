TVF Erkekler 1. Lig 6.Hafta

Melikgazi Belediyespor ligin 6.
haftasında evinde Haliliye Belediyespor'u 3-2 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 6.haftasında konuk ettiği rakibi Haliliye Belediyespor'u zorlu geçen müsabaka sonunda 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Eser Türkoğlu, Ömer Acıcı
Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, Mustafa Sızlağ, Mehmet Can Ağırbaş, Burak Enes Aktürk, Berke Tan, Emincan Kocabaş, Ömer Yusuf, Yusuf Olgun, Muhammed Balamir, İsmajli Shkeqın, Can Kurtuluş gümüş, Abdullah Belik
Haliliye Belediyespor: Tunahan Yıldız, Yiğit Korkut, Mert Mete Üstoğlu, Aziz Demir, Hakan Kemerli, Görkmen Can Gündüz, Enes Tuncer, Okan Savaş, Alparslan Koç
Setler:
1.Set: 22-25 (Haliliye Belediyespor lehine)
2.Set:25-22 (Melikgazi Belediyespor lehine)
3.Set: 18-25 (Haliliye Belediyespor lehine)
4.Set: 25-19 (Melikgazi Belediyespor lehine)
5.Set: 17-15 (Melikgazi Belediyespor lehine)