TVF Erkekler 1. Lig 6.Hafta

haftasında evinde Haliliye Belediyespor'u 3-2 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 6.haftasında konuk ettiği rakibi Haliliye Belediyespor'u zorlu geçen müsabaka sonunda 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Eser Türkoğlu, Ömer Acıcı

Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, Mustafa Sızlağ, Mehmet Can Ağırbaş, Burak Enes Aktürk, Berke Tan, Emincan Kocabaş, Ömer Yusuf, Yusuf Olgun, Muhammed Balamir, İsmajli Shkeqın, Can Kurtuluş gümüş, Abdullah Belik

Haliliye Belediyespor: Tunahan Yıldız, Yiğit Korkut, Mert Mete Üstoğlu, Aziz Demir, Hakan Kemerli, Görkmen Can Gündüz, Enes Tuncer, Okan Savaş, Alparslan Koç

Setler:

1.Set: 22-25 (Haliliye Belediyespor lehine)

2.Set:25-22 (Melikgazi Belediyespor lehine)

3.Set: 18-25 (Haliliye Belediyespor lehine)

4.Set: 25-19 (Melikgazi Belediyespor lehine)

5.Set: 17-15 (Melikgazi Belediyespor lehine)