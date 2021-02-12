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Tyasha Harris forma giyemeyecek

Bellona Kayseri Basketbol takımının ABD’li oyuncusu Tyasha Harris, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bellona Kayseri Basketbol takımının ABD'li oyuncusu Tyasha Harris, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımında Tyasha Harris bu hafta forma giyemeyecek.


Lige verilen milli arada ülkesine giden ve henüz Kayseri'ye dönüş yapmayan ABD'li oyuncu Fenerbahçe maçına yetişemeyecek. Harris, önümüzdeki hafta içi Kayseri'ye gelerek takıma katılacak. Bu sezon hem ligde hem de EuroCup'ta takımın en skorer oyuncusu olan Tyasha Harris, ligde 18 maçta görev alıp 359 sayı üretti.

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