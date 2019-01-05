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TYB Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Yazarlar Birliği 9.

Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkan Selim Tunçbilek genel kurulda güven tazeledi.


Başkanlığa tekrar seçilen Selim Tunçbilek Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.


Selim Tunçbilek, İsmail Adil Şahin, Recep Çalkaner, Yüksel Kalkan, Burhan Kale, , Yönetim Kurulu Asil Üyeliklere seçilirken Kadir Karaman, Süleyman Kocabaş, Resul Duman, Şeref Karadavut, Sergül Vural ise yönetim Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler.


Denetim Kurulu asil Üyelikleri Muhsin İlyas Subaşı, Ahmet Sıvacı, Mehmet Küçük'ten oluşurken Denetim Kurulu yedek üyelikleri ise Bilge Çalıcı, Leyla Şahin, Hacı Sarı isimlerinden oluştu.


Üst Kurul delegeleri ise Bekir Oğuzbaşaran, Muhsin İlyas Subaşı, Selim Tunçbilek, Süleyman Kocabaş, Hacı Sarı, Hasan Yavuzer, Şeref Karadavut, Ali Aslım, Şevki Çobanoğlu, Recep Çalkaner, Kadir Karaman, Mehmet Küçük, Mehmet İncialan, İsmail Adil Şahin, Resul Duman, Burhan Kale, Ahmet Sıvacı, Yüksel Kalkan isimlerinden oluştu.

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