U-11'in zirvesinde FYSK var

Kayseri'de U-11 takımları arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyonluğa Fatih Yurt Spor Kulübü uzandı.

Okulların ara tatil döneminde 8 takımın katılımıyla Mustafa Uğur Spor Tesisleri'nde oynanan turnuvanın final maçında OSB Atletikspor'u 5-0 yenerek şampiyon olan Fatih Yurt Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı. Kuruluşunun henüz birinci yılında başta Kayserispor olmak üzere Kayseri'nin köklü kuruluşlarını geride bırakarak zirveye çıkan FYSK, büyük takdir topladı.