U-13 Ligi fikstür çekim tarihi belli oldu

Kayseri U-13 Futbol Ligi'nde fikstür çekim tarihi belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile fikstürün 12 Mayıs Cuma günü çekileceğini duyurdu.

Her sezon katılımın arttığı Kayseri U-13 Futbol Ligi'nde fikstür çekim tarihi belli oldu. 12 Mayıs Cuma günü Sümer Amatör Evi'nde yapılacak olan fikstür çekimi saat 18.00'da başlayacak. Futbol il Temsilcisi Mehmet Yücel imzası ile yapılan açıklamada, “Kayseri U-13 Ligi fikstür çekimi 12 Mayıs Cuma günü saat 18.00'da Sümer Amatör Evi'nde çekilecek. Lige katılacak takımların fikstür çekimine gelmesi rica olunur” ifadeleri kullanıldı.