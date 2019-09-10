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U-14 Ligi'nde 4. hafta sona erdi

Kayseri U-14 Futbol Liginde haftasonu oynanan maçlar ile 4.

Hafta tamamlandı. Oynanan 8 maçta toplam 33 gol atıldı.


Bu sezon iki ayrı grupta 16 takımın Play-Off yarışı verdiği U-14 Futbol Ligi'nde hafta sonu toplam 8 karşılaşma oynandı. Bol gollü maçların geçtiği haftada takımlar tam 33 kez fileleri havalandırdı. Haftanın en farklı galibiyetini Kayserigücü'nü 6-0 mağlup eden İncesu Erdemspor elde etti. Geride kalan haftalar sonunda A Grubu'nda 9 puanlı OSB Atletikspor averaj ile liderliği elinde bulundururken aynı puandaki Erkiletspor ise ikinci sırada bulunuyor. B grubunda ise yoluna kayıpsız devam eden Kocasinan Şimşekspor 12 puan lider konumda. Bu takımı 10 puan ile Kayseri Şekerspor takip ediyor.

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