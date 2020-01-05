U-15 Liginde büyük heyecan

U-15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var.
Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U-15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor namağlup yollarına devam ediyor.
İşte haftanın sonuçları;
A Grubu
Talasgücü Belediyespor 0-7 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Şekerspor 5-1 Argıncık Esnafspor
Trabzon 3861 Spor 8-1 Pınarbaşı Belediyespor
Kayseri Demirspor 0-2 Kılıçaslan Yıldızspor
B Grubu
Develispor 2-2 Doğa Gençlikspor
Kalespor 3-0 Kayserigücü FK
Kayseri OSB Atletikspor 1-0 Erkiletspor
Hacılar Erciyesspor (BAY)