U-15 Liginde büyük heyecan

Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U-15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor namağlup yollarına devam ediyor.

İşte haftanın sonuçları;

A Grubu

Talasgücü Belediyespor 0-7 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Şekerspor 5-1 Argıncık Esnafspor

Trabzon 3861 Spor 8-1 Pınarbaşı Belediyespor

Kayseri Demirspor 0-2 Kılıçaslan Yıldızspor

B Grubu

Develispor 2-2 Doğa Gençlikspor

Kalespor 3-0 Kayserigücü FK

Kayseri OSB Atletikspor 1-0 Erkiletspor

Hacılar Erciyesspor (BAY)