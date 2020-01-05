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U-15 Liginde büyük heyecan

U-15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var.

Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U-15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor namağlup yollarına devam ediyor.


İşte haftanın sonuçları;


A Grubu


Talasgücü Belediyespor 0-7 Kocasinan Şimşekspor


Kayseri Şekerspor 5-1 Argıncık Esnafspor


Trabzon 3861 Spor 8-1 Pınarbaşı Belediyespor


Kayseri Demirspor 0-2 Kılıçaslan Yıldızspor


B Grubu


Develispor 2-2 Doğa Gençlikspor


Kalespor 3-0 Kayserigücü FK


Kayseri OSB Atletikspor 1-0 Erkiletspor


Hacılar Erciyesspor (BAY)

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