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U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları Kayseri'de

U-16 Türkiye Şampiyonası 1.

Kademesi'nde grup merkezlerinden birisi de Kayseri oldu.


27-30 Nisan tarihleri arasında Kayseri Grubu'nda heyecanlı karşılaşmaların olacağını belirten Amatör Spor kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Grubu'nda Mersin Toroslar Kartalspor, Nevşehir Mak.San.Otomotif, Sivas Belediyespor, Malatya Şehirspor, Elazığ İl Özel İdarespor ve Kahramanmaraş Kurtuluş 1920spor takımlarının mücadele edeceğini söyledi.


Argıncık Stadı'nda, iki grup halinde oynanacak olan mücadeleler sonunda grup birincileri finale yükselecek. Finali kazanan takım ise U-16 Türkiye Şampiyonası 2.Kademe maçlarına katılma hakkı elde edecek.

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