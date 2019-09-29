İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

U-17 Ligi A Grubu'nda maçlar sona erdi

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda maçlar sona erdi.

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda maçlar sona erdi. Grupta ilk üç sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı kazandı.


Bu sezon 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği bu grupta ilk üç sırayı alan takımlar isimlerini Play-Off'a yazdırdı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan grupta bu sezon Kayseri Şekerspor, Talasgücü Belediyespor, Kayserigücü, Gençlerbirliği, Talas Anayurtspor, Argıncık Esnafspor, Kayseri İdman Yurdu ve Hacılar Erciyesspor takımları mücadele etti. Son maçlar sonunda Kayseri Şekerspor liderliği alırken, Talasgücü Belediyespor ikinci, Kayserigücü ise üçüncü sırayı alarak Play-Off oynama hakkı kazandı. B Grubu'nda ise son iki hafta maçları sonunda Play-Off oynayacak takımlar belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.