U-17 Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Kayseri U17 Ligi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle verilen aranın bitimi ile birlikte maçlar yeniden başlayacak.

29 Nisan tarihinde başlayacak olan ligde 15 maç 3 Mayıs tarihine kadar oynanacak. Ligin iddialı takımlarından Yolspor-Talas Anayurtspor ile Erkiletspor-Kayseri Demirspor ile Talasgücü Belediyespor-Göktürkspor ile Kocasinan Gençlikspor-Argıncık Esnafspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar Argıncık Stadı Vali Muammer Güler Stadı ve Erkilet Stadı'nda oynanacak.