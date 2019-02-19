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U-17 Play-Off maçları başlıyor

Kayseri U-17 Ligi Play-Off maç programı belli oldu.


A-B Gruplarını gruplarında başarıyla tamamlayan 6 takım Play-Of'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Kayseri şampiyonu olan takım Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacak.


23-24 Şubat 2019 tarihinde oynanacak olan 1.hafta maçları ile başlayacak.


1.Hafta


Erkiletspor-Talasgücü Belediyespor


Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor


Kayseri Atletikspor-Kayseri Şekerspor


2.Hafta


Talasgücü Belediyespor-Kayseri Yolspor


Kayseri Şekerspor-Erkiletspor


Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Atletikspor


3.Hafta


Talasgücü Belediyespor-Kayseri Şekerspor


Kayseri Yolspor-Kayseri Atletikspor


Erkiletspor-Kocasinan Şimşekspor


4.Hafta


Kayseri Atletikspor-Talasgücü Belediyespor


Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor


Kayseri Yolspor-Erkiletspor


5.Hafta


Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor


Erkiletspor-Kayseri Atletikspor


Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor

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