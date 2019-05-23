U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığının 2018-2019 sezonu Altyapı faaliyetleri programında yer alan; U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası 27 Mayıs-02 Haziran 2019 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.

Müsabakaların teknik toplantısı 26 Mayıs 2019 tarihinde Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu Lifos Salonunda saat 16.00 da yapılacak.

Müsabakalar Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu olmak üzere 2 salonda aynı ayda başlayacak.

U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonasına 8 ilden

Bahçeşehir Koleji,

Balıkesir Basket,

Beylikdüzü Basketbol İhitsas,

Bornova Belediyesi,

Fenerbahçe,

Galatasaray,

Gaziantep Basketbol,

İTO Eğitim ve Sosyal Hiz.,

Kocaeli BŞB Kağıtspor,

Ormanspor,

Öbek Boğaziçi Okulları,

Selçuklu Basketbol,

Teşvikiye Spor ,

Tofaş,

Yeni Mamak Gençlik,

Yeşim Spor olmak üzere 16 takım katılacak.