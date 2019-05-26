27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek olan ve 8 ilden 16 takımın katılacağı U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda kuralar çekildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığının 2018-2019 sezonu Altyapı faaliyetleri programında yer alan; U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası 27 Mayıs-02 Haziran 2019 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.

Müsabakaların teknik toplantısı bu gün Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu Lifos Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam ve şampiyonaya katılan takımların teknik heyetleri katıldı.

Müsabakalar Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu olmak üzere 2 salonda aynı ayda başlayacak.

U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonasına 8 ilden

Bahçeşehir Koleji,

Balıkesir Basket,

Beylikdüzü Basketbol İhitsas,

Bornova Belediyesi,

Fenerbahçe,

Galatasaray,

Gaziantep Basketbol,

İTO Eğitim ve Sosyal Hiz.,

Kocaeli BŞB Kağıtspor,

Ormanspor,

Öbek Boğaziçi Okulları,

Selçuklu Basketbol,

Teşvikiye Spor ,

Tofaş,

Yeni Mamak Gençlik,

Yeşim Spor olmak üzere 16 takım katılacak.