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U-18 Ligi'nde son finalist Atletikspor oldu

Kayseri U-18 Futbol Ligi’nde oynanan yarı final maçında Kocasinan Ülküspor’u 4-0 mağlup eden Atletikspor, finalde Kayseri Şekerspor’un rakibi oldu.

Kayseri U-18 Futbol Ligi'nde oynanan yarı final maçında Kocasinan Ülküspor'u 4-0 mağlup eden Atletikspor, finalde Kayseri Şekerspor'un rakibi oldu.



Bu sezon Kayseri'nin iki takım ile temsil edileceği U-18 Türkiye Şampiyonası öncesinde yarı final heyecanı yaşandı. Kocasinan Ülküspor ile Argıncık Stadı'nda karşı karşıya gelen Atletikspor rakibini 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Türkiye şampiyonasına katılacak takımı bilerleyecek olan final mücadelesi 28 Nisan Cuma günü Argıncık 1 Nolu Saha'da oynanacak. Bu maçı kazanan takım Kayseri'yi U-18 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak.


Diğer takımı belirleyecek final mücadelesi ise bugün saat 17.00'da Kocasinan Şimşekspor ile Talasgücü Belediyespor arasında yine Argıncık Stadı'nda oynanacak.

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