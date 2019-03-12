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U-19 Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren erteleme maçı yarın oynanacak

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde averaj ile ilk iki sırayı paylaşan Talasgücü ile Kocasinan Şimşekspor’un haftasonu ertelenen maçı yarın oynanacak.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde averaj ile ilk iki sırayı paylaşan Talasgücü ile Kocasinan Şimşekspor'un haftasonu ertelenen maçı yarın oynanacak.


Talasgücü Belediyespor'un haftasonu BAL'da oynadığı maça U-19 Takımından 6 oyuncusunu götürdüğü için ertelenen U-19 karşılaşması yarın Argıncık Stadı'nda oynanacak. Bu maç öncesinde 52 puanlı Talasgücü Belediyespor averaj ile liderlik koltuğunda otururken, aynı puana sahip Kocasinan Şimşekspor ise averaj ile ikinci sırada bulunuyor. Kayseri'yi Türkiye U-19 Şampiyonası'nda temsil edecek takımın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan erteleme maçı yarın Argıncık 1 Nolu sahada saat 16.00'da başlayacak.

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