U-21 Ligi 19.Hafta

U-21 Liginin 19.
haftasında dün oynanan karşılaşmada İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Ali Artun Özdemir, Mertcan Yener, Oğuzhan Kocaçoban
İstikbal Mobilya Kayserispor U-21: Doğan Alemdar, Bora Barlas, Samet Ali Özbek, (Mustafa Buğra İlter dk 60) Serkan Yıldız, Batuhan İlhan, Recep Tayyip Göktepe, Oktay Kuzuimam, Zekeriya Kartal, (Anıl Aydoğan dk 74) Selahattin Seyhun, Berkant Şahin Gök, Burak Şeftali (Emircan Aydoğan dk 74)
Bursaspor U-21: Mehmet Ataberk Dadakdeni, Muhammed Emin Sarıkaya, Akif Emre Gönüllü, Ahmet Furkan Özcan, Enes Kayar, Fatlınd Azızı, Çağrı Yağız Yasak, Janı Atanasov, Gökalp Kâhya, Çağatay Yılmaz, (Sebahattin Muslu dk 85 ) Alper Ademoğlu, (Gürkan Sefil dk 85)
Goller: Çağatay Yılmaz dk 74, Janı Atanasov dk 90 (pen) (Bursaspor U-21)