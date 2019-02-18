U-21 Ligi 22.Hafta

U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 22.
haftasında dün sahasında oynadığı maçta Göztepe A.Ş 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretine devam ediyor.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Mustafa Ünver, Selçuk Gökgöz, Salih Ünal
İ.M.Kayserispor U-21: Vedat Karakuş, Abdullah Gürbüz ( Mustafa Buğra İlter dk 74), Batuhan İlhan, Adem Doğan, İsmail Dayı, Recep Tayyip Göktepe (Anıl Aydoğan dk 65), Bora Barlas, Zekeriya Kartal, Selahattin Seyhun, Burak Şeftali, Oktay Kuzuimam ( Emircan Erdoğan dk 65)
Göztepe A.Ş U-21: Yusuf Aklan, Özenc Akdağ, Erdeniz Yıldız, Hüseyin Akça, Caner Demircan, Hamdican Altay (Berkay Eyolcu dk 90), Barış Köktürk (Mahmut Nigiz dk 83), Zihni Temelci, (Mustafa Varli dk 80) Yunusa Owolabi Murıtala, Oğuzhan İnci, Yağız Atalı,
Goller: Selahattin Seyhun dk 45 (İ.M.Kayserispor U-21), Erdeniz Yıldız dk 36 (pen), Yağız Atalı dk 59, Yunusa Owolabi Murıtala dk 85 (Göztepe A.Ş U-21)
Kırmızı Kart: Erdeniz Yıldız dk 83 (Göztepe A.Ş U-21)