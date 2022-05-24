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U11 Futbol Şampiyonası: Kayserispor şampiyon oldu

Kayserispor U11 takımı, Alanya’da düzenlenen International Youth Cup Turnuvası’nda şampiyon oldu.

Kayserispor U11 takımı, Alanya'da düzenlenen International Youth Cup Turnuvası'nda şampiyon oldu.


Kayserispor U11 takımı, 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılan ve Adana Demirspor, Göztepe, FC Utrecht, Do'stlık Toshkent, Dynamo Alanya, Mardin Dara FK, Alanya Kestelspor, Alanya İdmanyurdu ve Bayrampaşaspor takımlarının katıldığı özel turnuvada şampiyon oldu.


Youth Cup turnuvasında namağlup şampiyon olan Kayserispor U11 takımı Teknik Sorumlusu Murat Öztaş, "Turnuvanın çocuklar için hem sosyal hem kültürel hem de sportif açıdan kazanımları çok oldu. Burada birçok takım karşı başarılı olmak bizleri mutlu etti. Kayserispor'un geleceği emin ellerde olacak” dedi.


Kayserispor U11 takımının, turnuvada oynadığı maçlar ise şu şekilde:


Kayserispor 7-0 Dara FK


Kayserispor 4-Göztepe


Kayserispor 12-0 Alanya Kestel


Kayserispor 3-2 Do'stlık Toshkent


Kayserispor 7-0 Dynamo Alanya


Kayserispor 4-3 FC Utrecht


Kayserispor 2-1 Göztepe


Kayserispor 1-0 Do'stlık Toshkent

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