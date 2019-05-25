U12 Ligi ve U11 Ligi Fikstürü çekildi

U12 Minikler Ligi ve U11 Minikler Ligi fikstür çekimi dün Sümer Amatör Evin'de çekildi.

15-16 Haziran 2019 tarihinde başlatılması düşünülen U12 Minikler Ligi ile U11 Minikler Liginde gruplar belli oldu. U12 Minikleri Liginde toplam 25 takım iki grupta mücadele edecek. U11 Minikler Liginde ise 20 takım iki grupta mücadele edecekler. U12 Minikler Ligi A ve B Gruplarında takımlar şu şekilde;

A Grubunda, Kayseri Demirspor, Develispor, Erkiletspor, Talas Anayurtspor, İncesu Erdemspor, Erciyes İdman Gücü, Fatih Yurtspor, İlbeyspor, Bayraktarspor, Kayseri Kalespor, Kayseri OSB Atletikspor, Kılıçaslan Yıldızspor ve Esen Makina Belsinspor

B Grubunda, Kayseri Spor A.Ş, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor, Anka Spor, Gültepespor, Talasgücü Belediyespor, Argıncık Esnafspor, Kayserigücü Futbol Kulübü, Kayseri Şekerspor, Doğa Gençlikspor ve Trabzon 3861 Spor

U11 Minikleri Liginde ise 20 takım iki grup halinde mücadele edecek. Her grupta 10 takım mücadele edecek. U11 Minikler Ligi A ve B Gruplarında takımlar şu şekilde;

A Grubunda, Gültepespor, Spor A.Ş., Hacılar Erciyesspor, Anka Spor, Kılıçaslan Yıldızspor, Kayseri OSB Atletikspor, Talas Anayurtspor, Erkiletspor, İncesu ERdemspor ve Kayseri Demirspor

B Grubunda ise, Talasgücü Belediyespor, Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor, Fatih Yurtspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Doğa Gençlikspor, Erciyes İdman Gücü, İlbeyspor ve Esen Makina Belsinspor.