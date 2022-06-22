U12 Ligi'ne Süleyman Keskin'in adı verildi

U11 ve U12 Ligi'ne geçtiğimiz yıl 30 Temmuz 'da vefat eden merhum spor yazarı ve gazeteci Süleyman Keskin'in ismi verildi.

U11-U12 Ligi'nin fikstür çekimi önceki gün Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi. Yeni sezon 24 Haziran Cuma oynanacak maçlarla başlayacak. Kayseri ASKF ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin ortak düşüncesi ile lige, geçen yıl vefat eden merhum spor yazarı ve gazeteci Süleyman Keskin'in ismi verildi. Cuma günü başlayacak olan U11 ve U12 Ligi 'ne geçtiğimiz yıl 30 Temmuz'da vefat eden merhum spor yazarı ve gazeteci Süleyman Keskin'in ismi verildi. Sümer Amatör Evi'ndeki fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi'nden Melih Candan, Murat Akgöz, Hacı Hatipoğlu ve Dursun Açıkyürek'in yanı sıra lige katılacak olan kulüp temsilcileri katıldı. U12 Ligi 24 takımla 4 grupta, U11 Ligi ise 18 takımla 3 grupta oynanacak. U12 Ligi 'nde gruplarda ilk 4 takım play-off 'a kalacak. 1 Kayseri şampiyonu çıkacak.

U11 Liginde play-off 'lar sonunda 1 Kayseri şampiyonu belirlenecek.