U13 Liginde şampiyon Kayserispor

U13 Ligi final maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibi Kayseri OSB Atletikspor'u 3-0 yenerek namağlup şampiyon oldu. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında 3-0'lık net bir sonuçla kazanan Sarı-Kırmızılılar üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Stat: Argıncık 1Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kalaycı, Barış Can Ateş, Özgür Berke Kuvet

Saha Komiseri: Şinasi Acar

İstikbal Mobilya Kayserispor U13: Yahya Berat Alemdar, Mehmet Kağan Yıldız, Korkmazcan Dernek, Hüseyin Aydın, Resul Ekrem Sakarya, Batuhan Özgan, Fuat Çağkan Batır, Yusuf Buğra Baykal, Arda Kaya, Arda Hasan Öğretir, Bekir Kaan Bakır

Kayseri OSB Atletikspor U13: Görkem Çetin, Kürşat Kollar, İsmail Can Önal, Furkan Sığırcı, Hasan Taha Irmak, Rasim Çelik, Yakup Nazik, Yasin Özkardaş, Mehmet Şimşek, Çağan Zeki Doğan, Polat Çetin Kaya

Goller: Bekir Kaan Bakır (dk. 8, dk. 80), Arda Hasan Öğretir (dk. 40) (İstikbal Mobilya Kayserispor U13)