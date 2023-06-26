U13 Liginde şampiyon Kayserispor oldu

Kayseri U13 Ligi final maçında Yukatel Kayserispor ile Erkiletspor karşı karşıya geldi.
Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan müsabakada Yukatel Kayserispor rakibi Erkiletspor'u 5-0 yenerek şampiyon oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakem: Hacı Güverti
Yukatel Kayserispor U13: Sami Berat Özkan (Paşa Erdoğan dk.40), Erkan Efe Yağmur (Mehmet Eren Arıkan dk.50), Selahattin Sofularlı, Ahmet Yılmaz, Aras Çelik, Ali Macit Soylu (Yaşar Öncül dk.40), Orhan Baran, Aral Özdemir (Mustafa Erkut İzgi dk.50), Arda Yiğit Oflaz, Ahmet Hüseyin Altun, Egemen Demirci (Arda Ülgür dk.50)
Erkiletspor U13: Mete Gagar (Furkan Efe dk.55), Yiğit Eymen, Eren Çam, Alperen Durkut, Onur Sarı, Asil Ocaklı, Mehmet Akif Efesoy, (Göktuğ dk.50), Enes Kaya, (Emirhan Taşbaş dk.55), Talha Efe, (Arda Kaan Dur dk.55), Tekin Sönmez, M. Ali Öztürk
Goller: Arda Yiğit Oflaz (dk.14-25 ve 45), Ali Macit Soylu (dk.29), Ahmet Yılmaz (dk.35) (Yukatel Kayserispor U13)