U14 Basketbol'da şampiyon Kolej Basketbol takımı oldu

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen final müsabakasında Erciyes Koleji ile Kolej Basketbol Takımı karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen müsabaka sonucunda Kolej Basketbol Takımı, Erciyes Kolejini 87-70 skorla yenerek il birincisi oldu.

Müsabakalar sonucunda şampiyon Kolej Basketbol Takımı ve ikinci olan Erciyes Kolejine kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı takdim etti.