U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 - Gaziantep: 0

Kayserispor U14 Takımı, Gelişim Ligi’nin 7.
Kayserispor U14 Takımı, Gelişim Ligi'nin 7. haftasında karşılaştığı Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
Stat: Erkilet 1 Nolu
Hakemler: Oğuzhan Bahçıvan, Seyit Burhanettin Şahan, Yasin Emre Ceylan
Kayserispor U14: Doğan Batuhan Atasoy, Süleyman Şidov, Bayram Kaan, Muhammet Enes Aktaş, Mustafa Arda İçgül, Metehan Demirezen, Duran Efe Güçlü, Arda Kabukcı, Arda Erdoğan (Dk.70 Nazmi Yasir Duru), Ataol Taylan Karapınar (Dk.66 Refik Emre İlhan), Mehmet Eren İpek (Dk.70 Hakverdi Servidalı)
Gaziantep U14: Süleyman Güzel, Sidar Yusuf Küçükbayrak, Ali Karaaslan (Dk.23 Kıvanç Şahin), Yahya Bulut Kaya, Mehmet Efe Bodur, Akın Terezici, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Umutcan Çakmak, Furkan Berat Şimşek, Hüseyin Yiğit (Dk.47 Mehmet Erdi Aydemir)
Gol: Mustafa Arda İçgül Dk.12 (Kayserispor U14)