U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0

U14 Gelişim Ligi maçında Kayserispor U14 takımı sahasında Yeni Malatyaspor U14 takımını 3-0 mağlup etti.
Stat: Erkilet 1 Nolu
Hakemler: Selahattin Ak, Ahmet Karyağdı, Seyit Burhanettin Şahan,
Kayserispor U14: Doğan Batuhan Atasoy, Süleyman Shidov, Hakverdi Servidalı, Muhammet Enes Aktaş, Mustafa Arda İçgül, Metehan Demirezen, Duran Efe Güçlü, Muhammet Talha Yaşar, Arda Kabukcı, Ataol Taylan Karapınar, Mehmet Eren İpek
Yeni Malatyaspor U14: Mert Keçeci, Yunus Emre Akbulut, Ayaz Yaman, Abdul Samet Sağır, Utku Esat Coşkun, Egemen Erden, Yusuf Eser Ak, Muhammet Enes Kaya, Safa Durdu, Tunahan Gürler, Mustafa Tatar
Goller: Ataol Taylan Karapınar Dk.11, Arda Kabukcı Dk.34, Muhammet Talha Yaşar Dk.55 (Kayserispor U14)