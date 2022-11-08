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U14 Gelişim Ligi: Yukatel Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu U14 Gelişim Ligi’nde mücadele veren Yukatel Kayserispor sahasında Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu U14 Gelişim Ligi'nde mücadele veren Yukatel Kayserispor sahasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Erkilet Sentetik Saha


Hakemler: İbrahim Bayram, Burak Tüfekçi, Yasin Emre Ceylan


Yukatel Kayserispor: Muhammed Aslantaş, Hilmi Türkan, Umut Kaan Yalçınkaya, Aras Çelik, Kadir Efe Çalıoğlu, Ali Macit Soylu, Yusuf Berkay Özdemir, Tarık Baturalp Başkan, Berat Altıparmak, Ahmet Hüseyin Altun, Ali Kaçmaz


Adana Demirspor: Ata Gül, Batuhan Baş, Samet Akif Duyur, Arda Öviç, Muhammed Yasin Erdoğan, Kayra Saygan, Muhammed Yağız Özçelik, Salih Ramazan Durgun, Atilla Dora Hızıroğlu, Muhammed Efe Alataş, Çağlar Çelenk


Gol: Samet Akif Duyur Dk.61 (Adana Demirspor)

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