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U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı

Kayseri U14 Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.



Kayseri U14 Ligi 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF yönetim kurulu üyeleri, Tertip Komitesi üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 29 takımın katılacağı U14 Liginde yeni sezonda 3 grupta oynanmasına karar verildi. 2 grupta 10 takım 1 grupta ise 9 takım mücadele edecek. 3 grupta oynanacak olan tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar play-off maçları oynayacak. Play-Off'ta şampiyon olan takım Kayseri'yi şampiyonu belli olacak. U14 Ligi 28-29 Mayıs tarihlerinde başlayacak.


Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları şu şekilde oluştu;


A Grubu


Kılıçaslan Yıldızspor


Erkiletspor


Kayseri Demirspor


Gültepespor


Sarız Anadoluspor


Argıncıkspor


İlbeyspor


Belsinspor


Cuma Uluçay Talasspor



1.Hafta


Belsinspor-Kayseri Demirspor


İlbeyspor-Gültepespor


Argıncıkspor-Erkiletspor


Cuma Uluçay Talasspor- Sarız Anadoluspor


Kılıçaslan Yıldızspor (BAY)



B Grubu


Develi Erciyesspor


Yahyalı Gençlerbirliği


OSB Atletikspor


Turanspor


Bayraktarspor


Develispor


Sanayi Esnafspor


Argıncık Esnafspor


Hacılar Erciyesspor


Talasgücü Belediyespor



1.Hafta


Yahyalı Gençlerbirliği-OSB Atletikspor


Argıncık Esnafspor-Develispor


Develi Erciyesspor-Talasgücü Belediyespor


Sanayi Esnafspor-Bayraktarspor


Turanspor-Hacılar Erciyesspor



C Grubu


Spor A.Ş


Kocasinan Şimşekspor


Anayurt Finalspor


Yerköyspor


Kayseri Şekerspor


Fatih Yurt SK


Sungur FK


Bünyan Belediyespor


Güneşspor


Ünal Makine Doğa Gençlik



1.Hafta


Yerköyspor-Güneşspor


Kocasinan Şimşekspor-Doğa Gençlikspor


Bünyan Belediyespor-Fatih Yurt SK


Anayurt Finalspor-Sungur FK


Spor A.Ş-Kayseri Şekerspor

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