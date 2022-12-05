U14 Ligi Play-Off: Talasgücü Belediyespor: 6 - Doğa Gençlikspor: 2

Talasgücü Belediyespor U14 takımı Doğa Gençlikspor'u 6-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Kayseri Savaş Kurt U14 Ligi Play-Off karşılaşmasında Talasgücü Belediyespor ile Doğa Gençlikspor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı'nda oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor rakibi Doğa Gençlikspor'u 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Doğa Gençlikspor'u Furkan Efe Aslantaş (2), Abdulsamet Bakar (2), Berkay Benderli ve Taha Dikmen'in golleri ile yenen sarı lacivertliler Kayseri şampiyonluğu için mücadele edecek.

Kayseri şampiyonluğu için Kocasinan Şimşekspor ve Erkiletspor ile karşılaşacak olan Talasgücü Belediyespor oynadığı iki maçı da kazanmak istiyor.