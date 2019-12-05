U14 Milli Takım seçme maçları başlıyor

10 Aralık 2019 Salı günü Van'da ilk seçme maçı yapılacak. Bu sene 14 yaş altı seçmeleri TFF'nin Bölge Müdürlüklerinin belirleyeceği sahalarda, kendi bölgelerinde organize ediliyor. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların yapacağı maçlar Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izlenecek.

Hacılar Erciyesspor U14 takımın forma giyen Talha Özyürek U14 Milli takım seçmelerine davet edildi. Seçmelere davet edilen genç ve başarılı oyuncu Talha Özyürek ailesi ve kulüp yöneticileri ile birlikte Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın misafiri oldu. U14 Milli Takım seçmelerine çağrılan Talha Özyürek'i kutlayan Hacılar Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, “Altyapıya ne kadar destek verirsek o kadar meyvelerini elde edeceğimizin somut bir göstergesi bu. Sevgili anne ve babasına teşekkür ediyorum. Selçuk hocamın, Kahraman hocamın, Halit abimin çok emekleri var. Allah razı olsun. İnşallah Hacılar Erciyessporumuz Süper Amatör Lig'de çok güzel neticeler elde ediyor. İnşallah bu birliğimiz beraberliğimiz her zaman daim olur. Talha kardeşimizi de inşallah U14 Milli takımımızda görürüz. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon 29 Ocak 2020 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.