U14 Türkiye Şampiyonası

kademe müsabakaları Kayseri'de oynandı.

Kayseri Grubunda yer alan Kahramanmaraş Amatörspor Vefa ile Adıyaman Kahta İdmanyurdu takımları final maçında karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adıyaman temsilcisi Kahta İdmanyurdu kaptanı Hamza Kahveci ile ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Yusuf Uğurlu, Muhammed Boylu, Sema Çetin

Maraş Amatör Vefaspor: Ömer Faruk Turan, M. Halit Atlıhan, M.Baran Yakan, Miraç Taş, M. Mustafa Ünal, M. Sadi Çolak (Furkan Köşkar dk.36), M. Barış Korkut, Muhammed Taş (M. Sadık dk.36), Seyit Karlı (D. Çınar Polat dk.57), Efe Abdullah Yaman, Ahmet Acar

Adıyaman Kahta İdman Yurdu: Selahattin Kahraman Özdemir, Fikret Kabak, Hüseyin Eymen Canpolat, Selçuk Orçan, Mehmet Erdem (Mikail dk.30), Azı Eroğlu, Hamza Kahveci, Mustafa Kerimcan Çam (Hasan Hüseyin dk.66), Özkan Gök, İsmail Yavuz, Uğur Işık (Muhammed Bolat dk.47)

Goller: Hamza Kahveci (dk.64, 70) (Adıyaman Kahta İdmanyurdu)