U15 Gelişim Ligi: Kayserispor: 4 - Yeni Malatyaspor: 2

U15 Gelişim Ligi maçında Kayserispor U15 takımı sahasında Yeni Malatyaspor U15 takımını 4-2 mağlup etti.
Stat: Erkilet 1 Nolu
Hakemler: Birtan Ekren, Ramazan Ay, Abdulsamet Soytürk
Kayserispor U15: Yağız Efe Dere, Enes Melik Gökçek, Ahmet Buğra Baykal, Mustafa Tarık Obut, Batuhan Özgan, Mücahit Enes Albayrak, Burak Erkan (Dk.80 Onur Kaya), Necip Özer, Hüseyin Erdem Arıkan (Dk.52 Mustafa Topçuhasanoğlu), Mahmuthan Polat (Dk.80 Yusuf Doğan), Efehan Paşayiğit (Dk.63 Yusuf Kemal Topçu)
Yeni Malatyaspor U15: Erhan Açıkgöz, Beytullah Keskin (Dk.60 Ahmut Tuğra Uluata), Emir Ozan Doğan, Mustafa Arda Furat, Yağız Kaan Gökçelik, Göktuğ Yusuf Mutlu, Miraç Küçük, Kemalcan Esen, Mustafa Efe Özçelik, Veysel Arda Yeniçerioğlu (Dk.41 Ekrem Anuk), Hasan Tarık Altun (Dk.41 Hasan Mutlu)
Goller: Necip Özer Dk.6, Burak Erkan Dk.26, Mahmuthan Polat Dk.47, Batuhan Özgan Dk.58 (Kayserispor U15) Miraç Küçük Dk.54, Mustafa Efe Özçelik Dk.80 (Yeni Malatyaspor U15)
Kırmızı Kart: Yağız Efe Dere Dk.51 (Kayserispor U15)