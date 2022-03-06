U16 Gelişim Ligi 6.
Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 16. haftasında evinde oynadığı maçta Hatayspor'u 3-0 yendi.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Harun Soyeşik, Mehmet Samet Arpacıktaş, Hamza Yıldız
Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, Korkmazcan Dernek, Halil Cengiz, Hüseyin Aydın, Resul Ekrem Sakarya, Fuat Çağkan Batır, Mücahit Enes Albayrak, Mahmuthan Polat (Necati Alankaya Dk.79), Mert Ali Alıcı (Umut Türk Dk.63), Emin Burak Dursun
Hatayspor U16: Cihat Sarıateş, Enes Gökçen, Barış Uzel, Mikdat Çiil (Mursid Gülmen Dk.53), Çınar Demir, Ulaş Baklacı (Derya Tatlıcıoğlu Dk.67), Cem Ekşi, Mert Baklacı (Mustafa Said Aydın Dk.67), Yusuf Türüç (Mehmet Dağdeviren Dk.53), Ali Yılmaz (Berkay Güvercinci Dk.53)
Goller: Mert Ali Alıcı (dk.10), Halil Cengiz (dk.56), Mahmuthan Polat (dk.72 pen) (Kayserispor U16)